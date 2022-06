Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht an der Grundschule Altengroden

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 08.06.22, zwischen 15:20- 15:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Grundschule Altengroden ein blauer Opel vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Die Schadenhöhe beträgt ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421- 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell