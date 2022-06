Polizei Bielefeld

POL-BI: Verdächtiger versteckt sich zwischen Mülltonnen - U-Haft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Senner Straße wurden Streifenbeamte am Samstag, 04.06.2022, auf einen Fußgänger mit einem Turnbeutel aufmerksam, der plötzlich beim Auftauchen des Streifenwagens über einen Fußweg davon lief. Der Besitzer von Betäubungsmitteln konnte festgenommen werden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Beim Erkennen eines Streifenwagens lief ein junger Bielefelder gegen 03:15 Uhr sofort los und verschwand in der Wittenberger Straße in Richtung der Rostocker Straße. Als ein Beamter den Mann verfolgte, warf dieser einen schwarzen Turnbeutel fort und lief weiter.

Während der Polizist den Beutel sicherstellte, stieß eine Beamtin in der Nähe auf den Verdächtigen, der sich im Bereich von Mülltonnen auf den Boden gelegt hatte. Aus dem Turnbeutel drang deutlicher Marihuana Geruch. Bei dem 25-Jährigen fanden die Polizisten neben einem Gefrierbeutel mit Cannabis weitere Betäubungsmittel und Utensilien zum Konsum von Drogen. Sie nahmen den Verdächtigen, der bereits wegen Drogenhandels polizeibekannt ist, fest.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Bielefelders stellten Polizisten mehrere Hundert Gramm Cannabis, Waagen, Verpackungsmaterial und eine Schreckschusspistole sicher. Wegen des Verdachts mit Betäubungsmitteln zu handeln, ordnete ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld Untersuchungshaft für den 25-Jährigen an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell