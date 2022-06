Polizei Bielefeld

POL-BI: Ohne Führerschein und unter Drogen Widerstand geleistet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein Bielefelder leistete am Sonntag, den 05.06.2022, bei einer Verkehrskontrolle Widerstand. Er besaß keinen Führerschein und hatte Drogen konsumiert.

Um 01:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Bielefelder mit einem VW Golf den Südring aus Richtung der Straße Im Brocke in Richtung Gütersloher Straße. Als er nach links in Richtung Gütersloh abbog, folgte ihm eine Streifenwagenbesatzung. Kurz vor der Winterstraße hielten die Polizisten den Golf an. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers gab dieser an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine Überprüfung durch die Polizeibeamten brachte jedoch ans Licht, dass der polizeibekannte Bielefelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

In dem Gespräch entstand bei den Polizisten zudem der Verdacht, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Als die Beamten ihm eröffneten, dass ihm eine Blutprobe entnommen werden soll, lief der Golf-Fahrer unvermittelt los. Die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte der Flüchtende. Nach wenigen Metern holten die Beamten den Bielefelder ein. Da er Wiederstand leistete, brachten sie ihn zu Boden und während er sich zur Wehr setzte, gelang es den Polizisten ihn zu fesseln.

Ein Arzt entnahm dem Bielefelder auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Bei dem Widerstand wurde die Uhr eines Polizisten beschädigt.

Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Drogengenuss ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell