POL-BI: Zusammenstoß zwischen zwei Transportern auf der A2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Gütersloh - Verl - Am Dienstagmorgen, 07.06.2022, ereignete sich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund ein Unfall mit zwei Transportern. Dabei wurde ein Fahrer verletzt und in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Autobahnpolizisten schätzten den Sachschaden der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge auf etwa 60.000 Euro. Der entstandene Fahrzeugrückstau reichte bis zur Anschlussstelle Bielefeld-Ost.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Fahrer aus dem Kreis Gütersloh gegen 07:05 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs und benutzte den rechten Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr ein 35-jähriger polnischer Transporter-Fahrer vom Parkplatz Heideplatz von dem Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn. Dabei soll der Mercedes-Fahrer, aus ungeklärter Ursache, nach rechts geraten sein und stieß mit seinem Transporter gegen das Heck des Peugeot Boxer des polnischen Fahrers.

Durch den Anstoß schleuderte der Peugeot-Transporter über die drei Fahrstreifen und kam an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Der 35-jährige Fahrer wurde verletzt und von Rettungssanitätern in eine Bielefelder Krankenhausambulanz gefahren.

Während der Unfallaufnahme leiteten Autobahnpolizisten den Fahrzeugverkehr in Richtung Dortmund über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Zwei Abschleppfahrzeuge transportierten die beiden Transporter ab. Gegen 10:20 Uhr konnten wieder alle Fahrstreifen befahren werden.

