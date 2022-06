Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Randalierer treten Außenspiegel ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Zwei Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag, 03.06.2022, auf Samstag mehrere geparkte PKW und flüchteten.

Gegen 23:25 Uhr fragten zwei Fußgänger einen Bielefelder an der Großen-Kurfürsten-Straße nach dem Weg zum Hauptbahnhof. Als die Männer nach der erhaltenen Auskunft den Weg in die angezeigte Richtung fortsetzten, bemerkte der Gefragte, dass sie gegen die Außenspiegel von an der Straße geparkten Fahrzeugen traten. Dabei wurden die rechten Seitenspiegel an einem PKW Mazda, einem Opel Corsa und einem VW Up beschädigt.

Der Zeuge beschrieb den hinzugerufenen Polizisten das Duo folgendermaßen:

Einer der Täter hatte kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen, war circa 180 cm groß, ungefähr 19 bis 23 Jahre alt und augenscheinlich angetrunken. Er trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Der zweite Täter war ungefähr 190 cm groß sowie 19 bis 23 Jahre alt. Er trug eine Jeansjacke und eine dunkle Hose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

