POL-COE: Lüdinghausen, Stadtgebiet/Polizei kontrolliert drei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei Lüdinghausen im Stadtgebiet drei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Bereits am Freitag (8.10.) gegen 13.20 Uhr kontrolierten sie einen 28-jährigen Lüdinghauser auf der Raiffeisenstaße. Die beiden weiteren Autofahrer, ein 41-jähriger Lüdinghauser und ein 34-jähriger Coesfelder, wurden am Samstagabend (9.10.) auf der Linden- bzw. Seppenrader Straße überrpüft. In allen Fällen wurden den Autofahrern Blutproben entnommen und die Weiterfahrt bis zu vollständigen Ausnüchterung untersagt.

