POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Betrunken Unfall verursacht - Beobachter beleidigte die Polizei

Am Freitagnacht gegen 23:40 Uhr war ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Suzuki auf der Eberhardstraße in Richtung Weinbergstraße unterwegs. Hier kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten BMW. Der 21-Jährige versuchte sich gegenüber der eingetroffenen Polizeistreife aus der Verantwortung zu ziehen und gab an, dass eine andere Person mit dem Suzuki gefahren sei. Den Grund für diesen Täuschungsversuch erkannten die Beamten schnell, der junge Mann war alkoholisiert. Er musste sich durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. An den beiden am Unfall beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9000 Euro. Die Autos mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Die Unfallaufnahme der Polizei wurde durch etwa 25 Personen beobachtet. Einer der Beobachter, ein 23 Jahre alter Mann aus Giengen, urinierte etwa 2 Meter neben einem Polizeibeamten auf den Boden und beleidigte den Beamten, als dieser ihn auf sein Verhalten ansprach. Auch gegen diesen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

