Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Imbiss randaliert

Kaiserslautern (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Mittwochabend in einem Imbiss randaliert. Sie hatte in dem Imbiss in der Pariser Straße Essen bestellt und wollte dann nach Hause gefahren werden. Als die Besitzerin des Imbisses ihrem Wunsch nicht nachkam, schlug die alkoholisierte Frau mehrfach gegen die Scheibe des Imbisses, beleidigte die Besitzerin und trat nach ihr. Im Anschluss rannte sie davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell