Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Motorrad und Auto kollidieren - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 15.07.2022, sind auf der L 150 bei der Urberger Säge ein Motorrad und ein Auto kollidiert. Der 65 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere, die 74-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau von der Landstraße nach links in Richtung Ibach abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn.

