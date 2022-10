POL-F: 221003 - 1137 Frankfurt-Innenstadt: 54-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) - (dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Sonntagnachmittag über 2 Kilogramm an Marihuana und weitere Drogenutensilien bei zwei 39 und 40 Jahre alten Männern in einer Fechenheimer Wohnung beschlagnahmt. Zunächst fiel den zivilen Beamten gegen 14:30 Uhr in der Lauterbacher Straße der 40-Jährige auf, welcher mit einem Rad unterwegs war und mit ...

