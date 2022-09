Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; PKW Fahrer übersieht Unfallstelle; Beteiligter schwerverletzt;

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 05.09.2022 kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Im Bereich der Anschlussstelle Maximiliansau wollte ein LKW Fahrer den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Hierbei übersah der Fahrer einen rechts in gleicher Höhe fahrenden Fahrer eines VW Golf. Nach der Kollision hielten die beiden Beteiligten auf dem rechten Fahrstreifen an und sicherten die Unfallstelle ab. Während der LKW hinter die Leitplanke ging, wollte der Golf Fahrer noch etwas aus dem Kofferraum holen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines VW Tiguan die Strecke und erkannte die Unfallstelle zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der VW Tiguan nach rechts auf die Schutzplankeneinrichtung gehoben wurde. Der im Heckbereich des VW Golf stehende Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwerst verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme mussten die Fahrspuren in Richtung Karlsruhe teilweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu genauen Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell