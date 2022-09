Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Zweiraddiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Billigheim (ots)

Zum Diebstahl eines Leichtkraftrades kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Trifelsstraße in Billigheim. Das Zweirad (Farbe: schwarz/orange) stand in der Hofeinfahrt eines Anwesens und war mittels Lenkradschloss gegen die Wegnahme gesichert. Die Tat ereignete sich zwischen 23 und 8.30 Uhr. Das Fahrzeug konnte noch am Sonntag im Bereich der Industriestraße aufgefunden und sichergestellt werden.

Zu einem weiteren versuchten Rollerdiebstahl kam es am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bereich der Madenburgstraße. Hierbei hatten sich drei bislang unbekannte männliche Personen an einem Roller zu schaffen gemacht. Der Halter des Fahrzeuges hatte Geräusche wahrgenommen und daraufhin sein Fenster geöffnet. Die drei Personen flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Zeuge gab an, dass es sich vermutlich um Jugendlich handelte. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Ein Tatzusammenhang der beiden Vorfälle wird angenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell