Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunkener verletzt Kellnerin

Landau (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei Landau gegen einen 41 - Jährigen, welcher am Sonntag gegen 16.45 Uhr eine Kellnerin während ihrer Arbeit im Außenbereich eines Cafes in der Markstraße zu Boden stieß. Die 23 - jährige Bedienung erlitt durch den Sturz eine Schürfwunde am Arm und zog sich eine blutende Lippe zu. Der Tatverdächtige war betrunken. Er pustete bei einem Atemalkoholtest 1,66 Promille und attackierte die Kellnerin grundlos. Die Polizisten verwiesen ihn der Örtlichkeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell