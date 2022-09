Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollwoche zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr"

Germersheim (ots)

Immer noch unterschätzen viele Fahrzeugführer die Gefahr der Handynutzung am Steuer. Nur mal kurz das Telefon aus der Tasche vom Beifahrersitz gekramt oder das Fahrtziel ins Navi eingegeben, während der Fahrt natürlich. Fühlen Sie sich ertappt? Dabei handeln Sie grob fahrlässig, ohne sich der Folgen überhaupt bewusst zu sein. Denn Unaufmerksamkeit und Ablenkung am Steuer sind häufig Ursache für schwere Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund legt die Polizeiinspektion Germersheim in der Woche vom 05.09. - 09.09.2022 den Kontrollschwerpunkt auf Handyverstöße. Hierbei werden auch Zivilfahrzeuge im Einsatz sein. Grundsätzlich sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog für die unerlaubte Nutzung des Mobiltelefons als PKW Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister vor. Hat ein Verkehrsteilnehmer bereits einschlägige Eintragungen, kann eine Erhöhung der Strafe durch die Bußgeldstelle oder sogar ein Fahrverbot erfolgen.

