POL-PDLD: Mit PKW überschlagen

Rhodt (ots)

Am 04.09.2022, gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 49 Jahre alter Daihatsu-Fahrer die L512 zwischen Edenkoben und Rhodt. Ca. 800 Meter vor Rhodt kam der Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen und streifte einen Baum. Hierdurch kam er ins Schleudern und überschlug sich anschließend, wobei der PKW auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Bei dem Fahrer konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, was ein anschließender Test mit einem Ergebnis von 2 Promille bestätigte. Bei dem Überschlag wurde er leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An diesem entstand Schaden von ca. 5000 Euro.

