Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad entwendet und geflüchtet

Edenkoben (ots)

Am 04.09.2022, gegen 20.40 Uhr, ging ein Mann in eine Tankstelle in der Staatsstraße, um Getränke zu kaufen. Als er wieder nach draußen kam sah er, wie ein Mann mit weißer Oberbekleidung mit seinem schwarzen Damenfahrrad davonfuhr. Dieser konnte im Anschluss nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell