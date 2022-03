POL-ME: Geschwindigkeitsmessungen in der 14. KW - Kreis Mettmann - 2203169

Mettmann (ots) - Skaten, Radfahren und Laufen, alles auf einer Eisbahn und das Ganze unglaubliche 164,4 Kilometer lang: Am 14. März hat Dirk Leonhardt diesen Weltrekord-Versuch auf der Außenbahn der Eissporthalle in Frankfurt am Main geschafft. Tiefkühlspezialist eismann unterstützte den Extremsportler bei seinem längsten Triathlon auf Eis. Für einen guten Zweck: Das Event wird von einer Spendenaktion für die ...

