POL-PDLD: Maikammer/Edesheim - Maikammer- Betrunkene Fußgänger halten Polizei auf Trab

Gleich fünfmal musste die Streife der Polizei Edenkoben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausrücken, um sich um fünf betrunkene Männer im Alter von 35 - 63 Jahren zu kümmern. Zwei der Männer fielen den Passanten in Maikammer auf, da diese den Anschein erweckten, zu stark betrunken zu sein, um alleine gelassen zu werden. Diese dürften sich auf dem Heimweg des Klapprad-Cups befunden haben. Der gleiche Sachverhalt spielte sich noch drei weitere Male im Umkreis von Edesheim ab, wo man vermutlich auf dem Heimweg vom Weinfest war. Einer der Männer war so stark alkoholisiert, dass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht wurde. Für alle weiteren wurden ein Heimtransport organisiert. Die Verantwortlichen werden in diesem Fall die Kosten für den polizeilichen Einsatz tragen müssen.

