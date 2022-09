POL-PDLD: Igel befreit

Dammheim (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagnachmittag eine überflutete Unterführung in der Speyrer Straße in Dammheim. Die Gefahrenstelle musste kurzzeitig abgesichert werden, bis Kräfte der Feuerwehr diese beseitigen und das Wasser somit wieder abfließen konnte. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

