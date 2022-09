POL-PDLD: Körperverletzung auf Straßenfest

Germersheim (ots) - Am Samstagnachmittag meldeten Passanten der Polizei einen Igel, der in einem Metallgeländer der Geschwister-Scholl-Schule eingeklemmt war. Erste behutsame Befreiungsversuche der Beamten misslangen, sodass die Feuerwehr Germersheim zur Rettung des Tieres herbeieilte. Nachdem das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte, wurde es aufgrund festgestellter Verletzungen an eine Tierauffangstation übergeben. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

