Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken falsch überholt

Leimersheim (ots)

Glück im Unglück hatten gleich drei Autofahrer in Leimersheim, nachdem ein Betrunkener trotz Gegenverkehr überholen wollte. Am Samstagabend fuhr der 39-jährige Unfallverursacher von Leimersheim in Richtung Kuhardt. Als er einen Mercedes überholen wollte, touchierte der Mann zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Smarts. Im Anschluss brach er den Überholvorgang aufgrund eines weiteren entgegenkommenden Fahrzeugs ab, fuhr in der Folge jedoch auf den noch immer vor ihm befindlichen Mercedes auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

