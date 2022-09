Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Im Rückstau aufgefahren

Landau A65 (ots)

Am 04.09.2022, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der A65, Richtung Karlsruhe, zwischen Landau-Zentrum und Landau-Süd, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Aufgrund der Baustelle hatte sich ein Rückstau gebildet, in dem ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeuges abbremsen musste. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 24-jähriger Volvo-Fahrer zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Hierbei wurde der Mercedes auf den linken, abgesperrten Fahrstreifen, geschoben. Der Volvo-Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Mercedes-Fahrer und ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurden ebenfalls leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin im Mercedes blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 16000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für 20 Minuten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit sieben Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell