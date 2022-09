Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Motorrad gestürzt

Edenkoben (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr am 04.09.2022, gegen 13.10 Uhr, die K6 in Fahrtrichtung Edenkoben. Ca. einen Kilometer vor dem Hüttenbrunnen kam er in einer leichten Rechtskurve zu Fall und stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

