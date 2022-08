Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Feuerwehreinsatz nach Kabelbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 10:25 Uhr entwickelte sich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand an einem Strommast im Bereich des Naturfreundehauses Wanne in Leonberg. Möglicherweise durch eines Kurzschlusses kam es dort zur Brandentstehung an der Kunststoffummantelung einer Stromleitung. Nach Abschaltung des Stroms durch den zuständigen Netzbetreiber konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Für die Durchführung der Löscharbeiten musste der dortige Waldweg für circa 15 Minuten gesperrt werden. Es kam zu keiner Ausbreitung des Feuers. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens an der Stromleitung ist noch unbekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten zur Brandbekämpfung eingesetzt.

