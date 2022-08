Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 831

Stuttgart-Vaihingen: Einsatz der Rettungskräfte nach Pkw-Brand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag gegen 15:45 eine Mercedes C-Klasse auf der Autobahn 831 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen in Brand. Der 34-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem Standstreifen abstellen und unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Stuttgart, welche mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zum Brandort kam, stand der Pkw bereits in Vollbrand und musste nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt werden. Durch das Feuer wurde auch die Fahrbahnoberfläche beschädigt sowie Teile der angrenzenden Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen. Die Autobahnmeisterei musste den rechten Fahrstreifen im Bereich der Brandstelle nass reinigen. Die Höhe des Sachschadens an der C-Klasse sowie der Fahrbahn kann noch nicht näher beziffert werden. Für die Einsatzmaßnahmen musste die BAB 831 in Fahrtrichtung Stuttgart sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen ab 15:50 Uhr für etwa 40 Minuten komplett gesperrt werden. Anschließend konnte bis gegen 16:50 Uhr nur der linke Fahrstreifen freigegeben werden.

