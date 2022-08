Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Milchautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr, trieb ein bislang unbekannter Täter auf einem Bauernhof kurz vor Hemmingen sein Unwesen. Er brach den frei zugänglichen Milchautomaten auf und stahl das enthaltende Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Im weiteren Verlauf gelang es dem Unbekannten auch einen Büroraum zu betreten, den er durchsuchte. Hierbei fand er ein mit Wechselgeld gefülltes Glas, das er ebenfalls entwendete. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell