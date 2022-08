POL-WES: Dinslaken - Polizisten nehmen Diebe vorläufig fest

Hamminkeln (ots) - Ein 55-jähriger Schermbecker musste am Dienstag seinen Führerschein abgeben. Ein Beamter des Verkehrsdienstes war gegen 15.35 Uhr mit einem ProVida-Krad unterwegs, als ihm der 55-jährige Autofahrer an der Brüner Straße auffiel. Dieser befuhr die L 480 von Hamminkeln in Richtung Brünen. Der ...

mehr