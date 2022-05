Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unnau - alkoholisierter Quad-Fahrer prallt gegen Hauswand

Unnau (ots)

Am Samstag, 30.04.2022, 20:55 Uhr, befuhr ein 45jähriger Bewohner der Verbandsgemeinde Bad Marienberg mit seinem Quad die Straße In der Dorfwiese in Unnau. Kurz vor der Einmündung in den Nörrweg kam das Quad ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenwand eines dort errichteten Neubaus. Das Quad und die Hauswand wurden beschädigt, der Fahrer erlitt Platzwunden und Prellungen, wegen derer er zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Trotz fehlenden Helmes blieb er jedoch relativ leicht verletzt. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren, da er deutlich alkoholisiert war, sein Quad war zudem nicht zugelassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen.

