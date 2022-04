POL-PDMT: Diebstahl eines silberfarbenen Audi A 4 Baujahr 1998

Bornich (ots) - Am frühen Nachmittag des 29.04.2022 wurde durch einen Spaziergänger festgestellt, dass eine Sitzbank am Aussichtspunkt "Rheintal" mit einem Hakenkreuz besprüht wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen, Tel.: 06771/9327-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

