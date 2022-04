Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: "Achtung Kontrolle" hieß es im Zeitraum vom 21.4. bis 28.4.2022

Montabaur (ots)

Im Zeitraum vom 21.4. - 28.4.2022 führten die Polizeiautobahnstation Montabaur und die Polizeiinspektion Montabaur mehrere Kontrolltage durch. Schwerpunkte der Kontrollen waren die Themen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" sowie der Deliktsbereich "Urkundenfälschung". Die Kontrollmaßnahmen wurden durch uniformierte und zivile Polizeikräfte durchgeführt.

Immer häufiger werden durch hiesige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Fahrzeugführer*innen im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt, die ihr Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und / oder Alkohol führen. Zudem gab es in den letzten Jahren eine hohe Zahl an Verkehrsunfällen bei denen festgestellt wurde, dass die Fahrzeugführer*innen unter Betäubungsmittel- und / oder Alkoholeinfluss standen. Ziel der Schwerpunktkontrolltage war diese Verkehrsteilnehmer zu erkennen und die entsprechenden Verstöße zu ahnden. Die Kontrollmaßnahmen wurden auf dem Parkplatz der Tank -und Rastanlage Heiligenroth an der BAB 3 sowie an Landstraßen entlang der Bundesautobahnen durchgeführt. Die Kontrollörtlichkeiten bieten eine hohe Durchlaufzahl an Fahrzeugen da sie besonders stark frequentiert sind. Der Schwerpunkt lag auf der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Insgesamt wurden über 350 Fahrzeuge sowie über 400 Personen kontrolliert. Bei 16 Fahrzeugführern ergaben sich Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln oder Alkohol. Dies hatte jeweils die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Die übrigen Verstöße lagen im verkehrsrechtlichen Bereich, u.a. wegen Tuning, gefälschter Kennzeichen und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen gefälschter Dokumente, Kennzeichenmissbrauch, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegalem Aufenthalt eingeleitet. Bei zwei Personen wurde festgestellt, dass diese mit Haftbefehl gesucht wurden. Abschließend konnte festgestellt werden, dass bei dem Großteil der kontrollierten Personen die Resonanz zu den Kontrollmaßnahmen positiv ausfiel.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell