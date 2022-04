Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Kroppach (ots)

Am Nachmittag des 28.04.2022 kam es auf der B414 in der Gemarkung Kroppach zu einem Verkehrsunfall. Ein 30jähriger PKW-Fahrer wollte nach links von der B414 abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden PKW eines 20jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden PKW wurden die Beteiligten leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Bundesstraße musste mehrmals kurz gesperrt werden.

