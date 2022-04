Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220401-4: Seniorin von falschen Wasserwerkern bestohlen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei warnt vor Trickdieben, die sich mit falschen Behauptungen Zutritt zu Wohnräumen erschleichen.

Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstagmittag (31. März) in Frechen mit einer Lüge Zugang zu der Wohnung einer Seniorin verschafft und Schmuck entwendet.

Laut ersten Ermittlungen sollen die circa 40 bis 50-jährigen Männer an der Wohnungstür eines Hauses an der Kapfenbergerstraße geklingelt und behauptet haben Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerks zu sein. Einer der dunkel gekleideten Personen habe die Wohnung betreten und die Geschädigte und einen anwesenden Zeugen angewiesen die Wasserhähne im Badezimmer und in der Küche aufzudrehen. Anschließend habe der falsche Wasserwerker die Senioren aufgefordert im Badezimmer eine angebliche Verfärbung des Wassers zu beobachten.

Als die beiden kurze Zeit später die Küche betreten haben sollen, sei ihnen eine Wölbung in der Kleidung des angeblichen Handwerkers aufgefallen. Der Zeuge habe ihn darauf angesprochen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Die Geschädigte stellte anschließend fest, dass ihr Schmuck fehlte und alarmierte die Polizei.

Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät:

Die Tür bleibt zu! Lassen Sie keinen Fremden in ihre Wohnung. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch. Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet und fragen nie nach Schmuck oder Wertgegenständen! Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen sich den Arbeitseinsatz bestätigen.

Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einer verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell