Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheimweyher - betrunken mit geklautem Fahrrad unterwegs

Herxheimweyher (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verständige in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei, als er in der Hauptstraße in Herxheimweyher den Diebstahl eines Tandemsfahrrads beobachtete. Der Dieb, ein 20-Jähriger aus Billigheim-Ingenheim, konnte mit unsicherer und schwankender Fahrweise auf dem Tandemrad in der Unteren Hauptstraße in Herxheim durch die Polizei festgestellt werden. Trotz deutlicher Anzeichen des Alkoholkonsums stritt er diesen und auch den Diebstahl des Rades ab. Ein Atemalkoholtest verweigerte er. Gegen den 20- Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell