Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Oberkalbach. Am Dienstag (30.08.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mittelkalbacher Straße den Spiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Ford C Max. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/96880 entgegen.

Unfallflucht

Neuhof. Am Dienstag (30.08.), zwischen 19.20 Uhr und 19.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Fuldaer Straße einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (29.08.), in der Zeit von 7:45 Uhr bis 18:30 Uhr, parkte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld ihren grauen 1er BMW auf dem Parkplatz hinter einem Hotel in der Friedloser Straße ordnungsgemäß vorwärts in einer freien Parklücke. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen das Heck des BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Abbiegen

Neuenstein. Am Montag (29.08.), um 15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Espelkamp (LK Minden-Lübbecke) die B324 aus Richtung Obergeis kommend in Fahrtrichtung Aua. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte er dort nach links auf das Gelände einer dortigen Tankstelle abzubiegen. Hierbei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Pkw-Fahrerin aus Neuenstein zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum transportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Heringen. Am Dienstag (30.08.), gegen 4:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Rasweg aus Richtung Landecker Straße kommend und kam in einer dortigen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Grundstücksmauer sowie einen Gartenzaun eines Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Schlitz. Am Montag (29.08.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A5 die Landesstraße von Schlitz kommend in Richtung Willofs. Im Bereich einer Rechtkurve kam ihm nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fahrzeug entgegen, welches über die Fahrbahnmitte hinausfuhr. Obwohl der 45-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zu einem Zusammenstoß der Autos. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Wagens jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro an dem Audi zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

