POL-OH: Einbrüche in leerstehende Gebäude

Einbrüche in leerstehende Gebäude

Heringen. Unbekannte brachen in der Widdershäuser Straße in zwei leerstehende Gebäude ein. Die Täter hebelten an einer Tür und zerstörten ein Fenster, um in die entsprechenden Räumlichkeiten zu gelangen. Die Einbrüche wurden am frühen Mittwochmorgen (31.08.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde aus den beiden Gebäuden kein Diebesgut entwendet. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

