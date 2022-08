Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer am 29.08.2022, B 254 Eudorf - Schrecksbach, Höhe Hofgut Dotzelrod

Alsfeld (ots)

Am Montag, den 29.08.2022, 14:26 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer die B 254 aus Eudorf kommend in Fahrtrichtung Schrecksbach. In Höhe des Hofgutes Dotzelrod beabsichtigte der Pkw-Fahrer, einen vorausfahrenden Traktor mit Pflug zu überholen. Dabei übersah der Mann, dass der Traktor den linken Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte und in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Trotz eingeleiteter Ausweichmanöver beider Beteiligten, prallte der Pkw frontal in das landwirtschaftliche Arbeitsgerät. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Alsfelder Krankenhaus verbracht werden. An dem Pkw und an dem Pflug entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 17.000 Euro.

