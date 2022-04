Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau auf Parkplatz angefahren

Geisa (ots)

Ein 87-jähriger Autofahrer befuhr Montagvormittag den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Rhönstraße in Geisa. Er wollte in eine Parklücke einparken und holte dazu in einem großen Bogen aus. Dabei stieß er allerdings mit seinem Peugeot gegen eine 68-jährige Frau, die gerade am Kofferraum ihres Wagens stand und ihren Einkauf einlud. Die Frau verletzte sich am Fuß und musste sich ärztlich versorgen lassen. Der Mann erhält eine Anzeige.

