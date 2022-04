Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aber der Wagen der rollt...

Masserberg (ots)

Ein 70-jähriger Mann parkte Montagmittag sein Auto in seinem Grundstück in der Wiesenstraße in Masserberg. Er zog die Handbremse an, stieg aus und lud seinen Einkauf aus. Als er aus seinem Haus wieder zurückkam, war sein Auto plötzlich verschwunden. Der Seat machte sich in der Abwesenheit des 70-Jährigen selbstständig, rollte die Straße hinab und einen Abhang hinunter. Auf der Irrfahrt blieb es an Borsteinkanten und Pflanzringen hängen und blieb schließlich, glücklicherweise ohne jemanden verletzt zu haben, vor einer Haustür stehen. Das Auto war so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

