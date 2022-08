Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Körperverletzungen - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Nach Körperverletzungen - Zeugen gesucht

Hilders. In der Nacht zu Samstag (13.08.), gegen 1 Uhr, verletzte ein Unbekannter einen 20-jährigen Mann aus Hilders im Bereich der Straße "Sandenhof" leicht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rempelten Personen aus einer kleineren Gruppe den Hilderser während einer öffentlichen Veranstaltung in einer dortigen Reithalle an. Als der 20-Jährige sich daraufhin umdrehte, schlug ihm ein etwa 18 bis 21 Jahre alter, rund 1,85 Meter großer, kräftiger Mann, der mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen seien soll, ins Gesicht. Anschließend flüchtete die drei- bis vierköpfige Personengruppe in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder an diesem Abend verdächtige Beobachtungen zu Auseinandersetzungen von Personen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation in Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell