POL-OH: Containerbrand in Ebersburg-Thalau

Fulda (ots) - Am heutigen Montag, den 29.08.2022, kam es in den frühen Morgenstunden in Hofbieber zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Petersberg befuhr mit ihrem weißen Renault die Fuldaer Straße aus Richtung Morleser Straße kommend in Richtung L3176. In Höhe der Wilhelm-Leitschuh-Straße fuhr die ...

mehr