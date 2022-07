Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Ilshofen - Vorrang missachtet

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Landesstraße 2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim mit seinem PKW Seat. Als er nach links in die Landesstraße 1012 in Richtung Saurach abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 36-jährigen Opel-Fahrers und es kam zur Kollision. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

