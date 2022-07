Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 42-jähriger Einbrecher festgenommen - PKW kommt von Fahrbahn ab

Aalen (ots)

Ellwangen: 42-jähriger Einbrecher festgenommen

Nachdem am Freitagmorgen gegen 2.15 Uhr der Alarm eines Einkaufsmarktes in der Marienstraße auslöste, fuhren Beamte des Polizeireviers Ellwangen die Örtlichkeit an. Vor Ort stellten sie fest, dass die Türe des Ladens aufgehebelt war. Um sicherzustellen, dass sich der oder die Täter nicht mehr im Geschäft befinden, wurde dieses ergebnislos durchsucht. Bei der Sichtung des Überwachungsvideos konnte indes der Einbrecher identifiziert werden. Der 42-Jährige, der bereits am Vortag polizeilich aufgefallen war, konnte kurz darauf im Innenstadtbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Freitagmittag dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl erließ, so dass der 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Schwäbisch Gmünd: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Lenker eines Chevrolet die B298 zwischen Mutlangen und Spraitbach. Auf Höhe der Amandusmühle kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Letztendlich kam der PKW wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die B298 ist derzeit zur Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell