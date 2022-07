Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - 38-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Gewalttäter in Polizeigewahrsam genommen

Ein 38-jähriger Mann drang am Freitagmorgen gegen 5 Uhr im alkoholisiertem Zustand in das Wohnhaus seiner ehemaligen Partnerin trotz eines bestehenden gerichtlichen Annäherungsverbotes ein. Während der Eindringling laut herumschrie und sich im Gebäude fortbewegte, wurde zeitgleich von den Bewohnern die Polizei informiert. Bis diese vor Ort eintraf, versuchte ein Bewohner den 38-jährigen Angreifer mit einem Besenstiel auf Distanz zu halten. Dem Angreifer gelang es den Besenstiel seines Gegenübers zu ergreifen und schlug damit auf beide Bewohner ein, die dadurch leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten wurde der 38-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Da diese Person sich in einem psychischen Ausnahmezustand Befand, wurde sie in eine psychiatrische Klinik überstellt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Auf einem Flurstück nahe der B 14 zwischen Fellbach und Cannstatt verbrannte am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr ein Senior Grünabfälle. Das Feuer geriet ihm bei der Trockenheit außer Kontrolle, weshalb Zeugen die Feuerwehr alarmierten. Diese war letztlich mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zum Löschen im Einsatz. Durch das Feuer wurden auf dem Grundstück umliegende Sträucher und Pflanzen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rät bei der derzeitigen Wetterlage zur besonderen Vorsicht beim Betreiben von Feuerstellen oder gänzlich auf diese zu verzichten.

Schwaikheim: Feuer an Skateranlage gelegt

Kurz nach 5 Uhr am Freitagmorgen wurde ein Feuer bei der Skateranlage in der Badstraße von einem Zeugen festgestellt und angezeigt. Die örtliche Feuerwehr war daraufhin im Einsatz und hat das Feuer gelöscht. Es war festzustellen, dass Papier und Holz in einem Behältnis entzündet wurde, sodass dass ein Holzgrundgerüst der Skateranlage Schaden nahm. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnten unweit der Anlage vier junge Personen angetroffen werden. Derzeit wird geprüft, ob diese Tatverdächtigen mit der Brandlegung in Verbindung stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell