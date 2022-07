POL-AA: Ostalbkreis: Polizeibeamte angegriffen - Gas-Alarm am Wasserwerk - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Fahrzeug beschädigt - Beim Gassigehen schwer verletzt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Aalen-Treppach: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr zu, als er im Bereich der Treppachhalde / K3325 alleinbeteiligt stürzte. Der Radler, der unter Alkoholeinwirkung stand, wurde im Krankenhaus nicht nur ärztlich versorgt, sondern musste sich dort auch einer Blutentnahme unterziehen.

Neresheim: Sachbeschädigung

Mit einem Holzprügel schlug ein 31-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an einem Schnellimbiss in der Hauptstraße zwei Scheiben ein, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Eine Zeugin hatte wohl beobachtet, wie der mutmaßliche Täter den Stock in ein Gebüsch warf. Beamte des Polizeireviers Aalen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Auf der Landesstraße 1176 zwischen Hülen und Waldhausen erfasste ein 73-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr ein Reh, das mit einem Artgenossen die Fahrbahn querte. Das Tier wurde bei dem Anprall verletzt und flüchtete in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug des 73-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Fahrzeug beschädigt

Zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr am Donnerstag wurde ein Mercedes, der auf der Ebene 4 im Parkhaus Spitalstraße abgestellt war, von bislang Unbekannten beschädigt, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Am Kreisverkehr in der Willy-Brandt-Straße fuhr eine 57-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fiat auf den verkehrsbedingt stehenden Renault einer 64-Jährigen auf. Bei dem Unfall erlitt die 64-Jährige leichte Verletzungen; über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Informationen vor.

Neresheim: Gas-Alarm am Wasserwerk

Noch unklar ist die Ursache, weshalb am Donnerstagmorgen im Gebäude des Wasserwerkes Neresheim Gas ausgetreten ist. Kurz nach 9.30 Uhr hatte der Gas-Alarm ausgelöst. Da durch den Austritt eine hohe Explosionsgefahr bestand, wurden die Zufahrten zum Wasserwerk komplett abgesperrt. Durch einen Messtrupp der Freiwilligen Feuerwehr Aalen wurde eine sehr hohe Konzentration von Schwefel-Wasserstoff festgestellt, welche sich hauptsächlich in den Verbindungen zu äußeren Kanalisation befand. Bislang konnte nicht festgestellt werden, woher der Schwefel-Wasserstoff kam. Die gesamten Leitungen der Kanalisation wurden gespült, so dass bei einer anschließenden Messung keine erhöhten Werte mehr festgestellt werden konnten. Beamte des Bereiches Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen wurden mit weiteren Ermittlungen betraut.

Abtsgmünd: Zu weit links gefahren

Auf rund 1400 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 86-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr verursachte, als er beim Befahren der Hauptstraße zu weit links fuhr und deshalb mit seinem Citroen den Mercedes einer 48-Jährigen streifte.

Ellwangen: Uneinsichtige Gäste - Polizeibeamte angegriffen

Gegen 00.45 Uhr wurde die Polizei in eine Gaststätte in der Schmiedstraße gerufen, nachdem sich im Lokal drei Gäste aufhielten, welche das Lokal nicht verlassen wollten. Da beim Eintreffen der Polizei bereits eine sehr aufgeheizte Stimmung herrschte, wurde ein weiterer Streifenwagen mit Diensthunden angefordert, um den Platzverweis durchsetzen zu können. Während der polizeilichen Maßnahme ging ein 36-Jähriger so nah auf einen Diensthund zu, dass dieser zubiss. Der 36-Jährige schlug daraufhin mit den Fäusten auf das Tier ein und musste daraufhin zu Boden gebracht werden. Hiergegen wehrte er sich vehement. Nachdem sein 46-jähriger Begleiter in das Geschehen eingriff und an einen Beamten zog und zerrte, musste letztlich Pfefferspray eingesetzt werden. Beide Männer wurden anschließend von den Besatzungen zweier Rettungswagen versorgt, welche hinzugerufen worden waren. Im Krankenhaus wurden von den beiden Männern Blutproben entnommen

Ellwangen: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 85-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Pkw auf die Konrad-Adenauer-Straße ein. Hierbei übersah sie einen, von der B 290 kommenden, Motorradfahrer und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der 31-jährige Zweiradfahrer zog sich bei dem folgenden Sturz Verletzungen zu; er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wört: 45-Jährige beim Gassigehen schwer verletzt

Gegen 18 Uhr am Donnerstagabend ging eine 45-Jährige mit ihrem angeleinten Jack-Russel-Hund auf der Konradsbronner Straße spazieren. Unvermittelt sprang eine Dogge von einem Grundstück kommend, auf die Frau zu und biss ihren Hund. Bei dem Angriff des großen Tieres machte die 45-Jährige zur Abwehr eine Drehbewegung, wobei sie sich eine schwere Verletzung am Fuß zuzog.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein 86-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er mit seinem Mercedes Benz einen in der Goldschmiedgasse abgestellten VW beschädigte. Der Unfallverursacher fuhr davon; er konnte dank einer Zeugenaussage rasch ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Einparken ihres Ford beschädigte eine 32-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen in der Ledergasse abgestellten Fiat, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Waldstetten: Schuhe entwendet

11 Paar Schuhe der Marke Nike, Adidas und Puma wurden zwischen Mittwoch und Donnerstagnachmittag 16.30 Uhr von bislang Unbekannten aus dem Kellerraum eines Gebäudes in der Bettringer Straße entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Schuhe bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 32-Jährige ihren VW am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Kreisstraße 3268 / B 298 anhalten. Eine 50-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 50-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem VW Polo auf die Gutenbergstraße ein. Hierbei übersah er den VW Golf einer 25-Jährigen und streifte diesen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

