Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Willebadessen-Fölsen

Willebadessen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Willebadessen-Fölsen am Freitag, 03. Dezember, bittet die Polizei um Hinweise.

Der oder die Täter drangen im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Hohlweg ein. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell