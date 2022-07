Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Gebäude - Sachbeschädigung - Unfallflucht - E-Bikes gestohlen - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Essingen: E-Bikes gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 07:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Dieb drei hochwertige E-Bikes aus einem verschlossenen Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Tauchenweilerstraße. Bei den E-Bikes handelt es sich um Räder der Marke Cube sowie Haibike im Gesamtwert von etwa 15200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Unfallflucht

Am Donnerstag kam es auf der B19 im Bereich von Oberkochen zu einem Verkehrsunfall in Folge eines gefährlichen Überholmanövers. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr gegen 05:25 Uhr die B19 in Richtung Königsbronn. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehr einen ebenfalls unbekannten LKW. Ein entgegenkommender 28-jähriger Daimler-Fahrer musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung einleiten. Infolgedessen fuhr ein nachfolgender 20-Jähriger mit seinem Audi auf den Daimler auf. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Bei dem Aufprall wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13000 Euro. Gesucht werden Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des unbekannten LKW. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Sachbeschädigung

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag die Wände eines Gebäudes im Westlichen Stadtgraben mit Farbe. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Wetzgau: Einbruch in Gebäude

Im Zeitraum von Mittwoch, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb unbefugt Zutritt zu einem Gebäude im Himmelsgarten. Im Inneren des Gebäudes entwendete er zwei Espressomühlen sowie zwei Induktionsherdplatten im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen entsprechende Personen bzw. Fahrzeuge im Umfeld des Himmelsgarten aufgefallen sind, können sich unter 07171/3580 mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd in Verbindung setzen.

Straßdorf: Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstagfrüh, gegen 05:50 Uhr, ein 38-Jähriger mit seinem Skoda nach links auf die Alemannenstraße einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 36-jährigen Opel-Fahrers. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von 8500 Euro. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell