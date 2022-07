Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste Person gefunden - Graffiti - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Vermisstensuche

Am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr hatte ein Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Kernen unbemerkt verlassen. Zur Suche des Mannes wurde die Polizei hinzugezogen. Insbesondere weil eine latente Gefahr für die vermisste Person bestand, wurde zur Suche auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die gesuchte Person wurde gegen 11.30 Uhr in Weinstadt von der Polizei angetroffen. Sie konnte wohlbehalten in das Heim zurückgeführt werden.

Fellbach: Graffiti auf Gewächshaus angebracht

In der Nacht zum Freitag wurde an einem Gewächshaus in der Höhenstraße großflächig Graffiti angebracht. Insgesamt wurden hierbei ca. 80 Scheiben besprüht, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro verursacht wurde. Wer hierzu Verdächtiges beobachten konnte und Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Von Straße abgekommen

Der 38-jährige Fahrer eines Transporters befuhr am Donnerstag gegen 6 Uhr die Burgstraße und kam dort in einer Linkskurve nach rechts ab und prallte gegen eine Ampel. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. Der verursachte Sachschaden liegt bei 7500 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Autofahrer konkrete Anhaltspunkte einer akuten Drogenbeeinflussung, weshalb zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet und der Führerschein des Unfallverursachers wurde eingezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell