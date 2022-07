Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Containerbrand - Polizei sucht Zeugen zu Streitigkeiten - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem 5000 Euro Sachschaden entstand. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße Biegel ortsauswärts, missachtete zur Einmündung Hermann-Schadt-Straße die Vorfahrtsregel und stieß mit dem von rechts in den Einmündungsbereich einfahrenden Smart-Fahrer zusammen. Die beiden Autofahrer blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

Urbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignete sich im Pestalozziweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten VW und verursachte hierbei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Stahlcontainer bei Brand beschädigt

Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde in der Albertviller Straße unweit des Wunnebads ein ausgebrannter Stahlcontainer, der augenscheinlich mit Kartons und Papier befüllt war, vorgefunden. Der Stahlcontainer nahm durch die Hitzeentwicklung Schaden. Weil der Container in ausreichender Entfernung zum Gebäude des Wunnebades abgestellt war, erlosch das Feuer selbständig. Es bestand keine Gefahr für das angrenzende Gebäude. Es ist davon auszugehen, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen zum Vorfall, der sich zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr ereignete, sollten sich mit der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Zeugen zu Streitigkeiten in der Innenstadt gesucht

Am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr wurden von Anwohnern im Bereich des Bahnhofs in Richtung Innenstadt Streitigkeiten wahrgenommen, woraufhin auch die Polizei verständigt wurde. Nach bisherigen Informationen besteht der Verdacht, dass es dort zu einer Auseinandersetzung kam und die Beteiligten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten. Die Polizei konnte dann im dortigen Umfeld einen Schlagstock auffinden sowie Glassplitter von einer Autoscheibe feststellen. Weitere Wahrnehmungen, wonach wohl auch Schüsse zu hören waren, konnten bislang nicht weiter verifiziert werden. Anwohner oder Passanten, die weitere Informationen zu dem Vorfall geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

