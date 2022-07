Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Hundebiss gesucht - Baum mutwillig beschädigt - Diebstahl aus PKWs - In Wohnhaus eingestiegen

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Nachdem ein 11-Jähriger von einem Hund gebissen wurde, sucht die Polizei Aalen den Hundebesitzer. Der Junge war zusammen mit seiner 38-Jährigen Mutter am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, auf einem Spielplatz im Milanweg, als er von dem Hund gebissen wurde. Anschließend entfernte sich der Hundebesitzer, ohne sich um die Verletzung des Jungen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann wird als groß, schlank und ungefähr 50-60 Jahre alt beschrieben. Der Hund war etwa 35-40 cm groß mit rötlichem Fell. Zeugen bzw. der Hundehalter werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Mögglingen: Baum mutwillig beschädigt

Am Dienstag wurde gegen 07:20 Uhr durch einen Bauhofmitarbeiter an einer Linde auf dem Kirchplatz eine mutwillige Beschädigung festgestellt. Ein bislang Unbekannter hatte vermutlich mit einer Bohrmaschine ein großes Loch in die Linde gebohrt, wodurch diese infolgedessen vermutlich absterben wird. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können werden gebeten sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus PKWs

Aus einem unverschlossenen PKW, der im Zeitraum von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 07:40 Uhr, im Schindelackerweg geparkt war, entwendete ein bislang Unbekannter unter anderem den Fahrzeugschein, einen Geldbeutel, 50 EUR Münzgeld sowie eine Sonnenbrille. Des Weiteren wurden noch Gegenstände aus dem Kofferraum des PKWs entwendet. Etwa im selben Zeitraum wurde an einem in der Benzholzstraße abgestellten VW-Caddy der Fahrzeugschein sowie eine Sonnenbrille entwendet. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: In Wohnhaus eingestiegen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr, dass er einen Mann beobachtet hatte, welcher über einen Zaun in ein Gartengrundstück in der Taubentalstraße stieg und hinter einem Gebäude verschwand. Durch Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnte der Eindringling im Heizungskeller festgestellt werden. Da der 39-Jährige sich weigerte, aus dem Gebäude zu kommen, musste ein Diensthund eingesetzt werden. Der Mann, der unter der Wirkung von Alkohol stand und bei der Festnahme leicht verletzt wurde, konnte vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Schwäbisch Gmünd gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

