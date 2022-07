Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrtsunfälle

Ein 24-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 10 Uhr die Rosenstraße und bog in die Eugenstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 57-jährigen Renault-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem einbiegenden Auto des 24-Jährigen zusammen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Ein weiterer Unfall hatte sich am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr an der Einmündung Butterstraße zur Remstalstraße ereignet. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer hatte die Vorfahrt eines Volvo-Fahrers missachtet und war mit diesem zusammengestoßen. Hierbei entstand an den Autos, die auch abgeschleppt wurden, ca. 19.000 Euro Sachschaden. Die Autofahrer blieben unverletzt.

Weinstadt: Nach Unfall geflüchtet

Ein 67-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Schafgasse und stieß dort gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Mercedes. Dabei entstand an seinem Wagen ca. 4000 Euro und am parkenden Pkw ca. 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall ohne diesen anzuzeigen. Da das Unfallgeschehen von Zeugen beobachtet werden konnte, wurde der Verursacher im Nachgang von der Polizei ermittelt. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

